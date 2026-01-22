giovedì, 22 Gennaio 2026
MICELI saluta Monopoli: “Catania scelta di cuore e opportunità unica”

Il neo difensore del Catania Mirko Miceli, dopo avere collezionato 50 presenze condite da 3 gol tra il 2024 e il 2025 saluta il Monopoli e i tifosi biancoverdi, via social: “Ciao Monopoli.. sei stato un bel viaggio e un bel capitolo della mia vita, e come tale ci tenevo a salutare e a ringraziare per come sono stato trattato e per come mi avete voluto bene, a partire dalla società,lo staff tecnico, tutti quelli che fanno parte del Monopoli,e i miei ex compagni di quest’anno e dell’anno scorso.. e infine salutare tutti quanti i tifosi e ringraziarli perché hanno capito che la mia é stata soprattutto una scelta di cuore e ovviamente un’opportunità unica! Un abbraccio Mirko”, le parole di Miceli.

