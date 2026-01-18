MOIE: positivo esordio con la Primavera di Biagianti

Da un paio di settimane il Catania si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di Kevin Moie. Il giocatore, 17 anni compiuti a settembre, si è trasferito alle pendici dell’Etna dopo un attento lavoro di scouting rossazzurro. L’attaccante è stato prelevato dal Trapani a luglio 2024, proveniente dall’Under 17 Elite del Cus Palermo con cui ha messo a segno una raffica di gol. Quest’anno, aperta l’occasione per il Catania di un suo tesseramento, la società etnea non se lo è lasciato scappare strappandolo alla concorrenza.

Moie, inserito nella Primavera sapientemente allenata da Marco Biagianti, ha esordito sabato a Latina. Il risultato finale di 3-3 lascia un pò di amaro in bocca considerando il fatto che il Catania – avanti di due gol – non è riuscito a portare a casa i tre punti, ma c’è soddisfazione per la prova offerta dal ragazzo. Sceso in campo dal 1′, il calciatore classe 2008 è entrato nel tabellino dei marcatori alla mezz’ora del primo tempo siglando la rete del momentaneo 1-3 in favore del Catania e inviando segnali incoraggianti. Biagianti lo ha sostituito nel finale di gara con Di Mauro. Futuro tutto da scrivere per Moie, profilo che tornerà molto utile alla causa rossazzurra.

