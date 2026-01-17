sabato, 17 Gennaio 2026
HomeCatania NewsMONOPOLI-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming
Catania NewsLega ProProssimo Avversario

MONOPOLI-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming

Redazione
By Redazione
0
0

Domenica 18 Gennaio il Catania affronterà il Monopoli in occasione della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Monopoli-Catania su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 19 Gennaio alle 22:15.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 17 gennaio 2006, De Zerbi riporta il Catania sulla retta via
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency