MONOPOLI-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 18 Gennaio il Catania affronterà il Monopoli in occasione della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Monopoli-Catania su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 19 Gennaio alle 22:15.

