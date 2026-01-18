MONOPOLI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Bruzzaniti in campo

Le formazioni ufficiali di Monopoli e Catania, avversari allo stadio “Vito Simone Veneziani” per la 22/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta ancora sulla coppia Quaini-Di Tacchio in mediana proponendo Jimenez e Bruzzaniti sulla trequarti a supporto di Forte. Allegretto agirà al centro della difesa con Pieraccini ed il rientrante Celli braccetti di destra e sinistra. Partono dalla panchina Ierardi, Lunetta, Caturano e Rolfini. Tra le fila del Monopoli veniva considerato in forse Angileri, ebbene il difensore non è stato inserito da Colombo nell’undici di partenza. Dentro il neo acquisto Manzi dal 1′.

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti (VC), Calcagni, Battocchio (C), Greco, Imputato; Longo, Tirelli.

A disp. di Colombo: Gagliano, Piana, Bove, Angileri, Cascella, Oyewale, Rossi, Bordo, Paukstys, Scipioni, Dudic, Fall.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Ierardi, Doni, Martic, Raimo, Quiroz, Corbari, D’Ausilio, Lunetta, Caturano, Rolfini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***