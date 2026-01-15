MONOPOLI-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Il GOS ha autorizzato la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” in occasione dell’incontro di calcio Monopoli-Catania, valevole per la 22ª giornata del Girone C di Serie C Sky Wifi 2025-26 e in programma domenica 18 gennaio con inizio alle ore 20:30.

La nota ufficiale diramata dalla Società Sportiva Monopoli 1966 riporta che la vendita dei tagliandi avverrà fino alle ore 19:00 di sabato 17 gennaio 2026 presso i rivenditori autorizzati del circuito Ciaotickets (accessibile anche online al seguente LINK) in numero di 500 unità. Il prezzo del biglietto per accedere al Settore Ospiti dell’impianto sportivo e assistere alla partita è di 10 euro, +2 euro di diritti di prevendita. Terminano così dopo tre mesi le limitazioni per i tifosi etnei in trasferta dato lo stop disposto dal Ministero dell’Interno a seguito degli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre sull’autostrada A2 all’altezza di San Mango Piemonte tra supporters della Casertana e del Catania.

