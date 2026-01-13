VERSO MONOPOLI-CATANIA: Scarsella, Silvestri e Ierardi decisivi nelle uniche vittorie etnee al “Veneziani”

I rossazzurri tornano a giocare sul campo del Monopoli dopo l’1-2 maturato la scorsa stagione in data 9 febbraio 2025. Allora De Paoli – all’esordio – portò in vantaggio il Catania nei primi minuti dell’incontro. Poi, nel corso della ripresa, Grandolfo pareggiò i conti e, nel finale, il gigante della difesa etnea Ierardi mise a segno la rete della vittoria.

Campo spesso difficile da espugnare, quello di Monopoli per il Catania. Il primo successo catanese al “Veneziani” è datato 23 settembre 2015: 1-2 in rimonta siglato dal centrocampista Fabio Scarsella, subentrato a gara in corso e decisivo per le sorti della squadra affidata a Pippo Pancaro. Il 4 ottobre 2020, invece, fu Tommaso Silvestri a regalare la gioia per la conquista dei tre punti all’Elefante trovando la zampata vincente al 53′. Il bilancio complessivo vede il Monopoli vittorioso in sei occasioni, altrettanti pareggi e le tre affermazioni etnee menzionate.

Particolarmente pesante il passivo di quattro delle sei sconfitte maturate contro la compagine pugliese: 3-0, 5-0, 4-2 e 3-0. In occasione del ko con il maggior numero di reti subite sedeva in panchina Cristiano Lucarelli, quella stagione fu comunque tra le migliori negli ultimi dieci anni rossazzurri in terza serie, con il Catania che concluse l’annata al secondo posto, alle spalle del Lecce, venendo poi eliminato ad un passo dalla finale playoff dal Siena.

BILANCIO PRECEDENTI A MONOPOLI:

Vittorie Monopoli: 6

Pareggi: 6

Vittorie Catania: 3

Gol Monopoli: 22

Gol Catania: 10

Coppa Italia 1985/86, Monopoli 2-1 Catania

32′ Luvanor (C), 60′ Di Michele (M), 84′ Lanci (M)

Serie C1 1987/88, Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1988/89, Monopoli 1-1 Catania

12′ Martini (M), 52′ Marini (C)

Serie C1 1989/90, Monopoli 1-1 Catania

2′ Mandressi (M), 38′ Scienza (C)

Serie C1 1990/91, Monopoli 0-0 Catania

Serie C1 1991/92, Monopoli 1-0 Catania

49′ Limetti

Lega Pro 2015/16, Monopoli 1-2 Catania

50′ Esposito (M), 71′ Scarsella (C), 93′ Scarsella (C)

Lega Pro 2016/17, Monopoli 3-0 Catania

38′ Esposito, 67′ Ricucci, 88′ Genchi

Serie C 2017/18, Monopoli 5-0 Catania

33′ Salvemini, 37′ Genchi, 60′ Sounas, 83′ Longo, 85′ Mangni

Serie C 2018/19, Monopoli 0-0 Catania

Serie C 2019/20, Monopoli 4-2 Catania

16′ Carriero (M), 19′ Mazzarani (C), 55′ Rotas aut. (C), 58′ Piccinni (M), 72′ Fella (M), 89′ Donnarumma (M)

Serie C 2020/21, Monopoli 0-1 Catania

52′ Silvestri

Serie C 2021/22, Monopoli 3-0 Catania

4′ Starita, 17′ Starita, 77′ Viteritti

Serie C 2023/24, Monopoli 0-0 Catania

Serie C 2024/25, Monopoli 1-2 Catania

3′ De Paoli (C), 52′ Grandolfo (M), 85′ Ierardi (C)

