MONOPOLI-CATANIA: previsioni meteo al “Veneziani”

Catania che scenderà in campo domenica sera per la disputa del match contro il Monopoli, in programma allo stadio “Vito Simone Veneziani” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Monopoli ci saranno generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Entrando nel dettaglio, cielo poco nuvoloso al mattino, nubi sparse al pomeriggio e alla sera. Nel corso della partita si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 11-12 gradi.

