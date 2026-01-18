MONOPOLI 1-2 CATANIA: tabellino e statistiche partita

SOCIETA’ SPORTIVA MONOPOLI vs CATANIA FOOTBALL CLUB

Stadio “Vito Simone Veneziani” – Monopoli (BA)

MARCATORI: 50′ Tirelli, 80′ Casasola, 90’+4 Caturano

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi (71′ Bove), Piccinini, Ronco (82′ Angileri); Valenti (VC), Calcagni (82′ Scipioni), Battocchio (C), Greco, Imputato (66′ Oyewale); Longo (66′ Fall), Tirelli.

A disp. di Colombo: Gagliano, Piana, Cascella, Rossi, Bordo, Paukstys, Dudic.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C) (79′ Corbari), Donnarumma (67′ Lunetta); Jimenez (60′ D’Ausilio), Bruzzaniti (45′ Rolfini); Forte (60′ Caturano).

A disp. di Toscano: Bethers, Ierardi, Doni, Martic, Raimo, Quiroz.

ARBITRO: Giuseppe Vingo (Pisa)

PRIMO ASSISTENTE: Tommaso Mambelli (Cesena)

SECONDO ASSISTENTE: Davide Merciari (Rimini)

QUARTO UFFICIALE: Bruno Spina (Barletta)

OPERATORE FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)

AMMONITI: Pieraccini, Calcagni, Scipioni

ESPULSI:

NOTE: 6′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso

CALCI D’ANGOLO: 2 – 2

CROSS: 14 – 22

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 3

TIRI IN PORTA: 6 – 3

TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 4

TIRI DA FUORI AREA: 5 – 3

TIRI FUORI: 3 – 4

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 2

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 2

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 2

PALI/TRAVERSE: 1 – 0

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 2

RIMESSE DAL FONDO: 8 – 7

RIMESSE LATERALI: 21 – 27

FUORIGIOCO: 0 – 3

FALLI COMMESSI: 10 – 16

POSSESSO PALLA: 54% – 46%

