MONOPOLI 1-2 CATANIA: tabellino e statistiche partita

SOCIETA’ SPORTIVA MONOPOLI vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Vito Simone Veneziani” – Monopoli (BA)
MARCATORI: 50′ Tirelli, 80′ Casasola, 90’+4 Caturano
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi (71′ Bove), Piccinini, Ronco (82′ Angileri); Valenti (VC), Calcagni (82′ Scipioni), Battocchio (C), Greco, Imputato (66′ Oyewale); Longo (66′ Fall), Tirelli.
A disp. di Colombo: Gagliano, Piana, Cascella, Rossi, Bordo, Paukstys, Dudic.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C) (79′ Corbari), Donnarumma (67′ Lunetta); Jimenez (60′ D’Ausilio), Bruzzaniti (45′ Rolfini); Forte (60′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Ierardi, Doni, Martic, Raimo, Quiroz.
ARBITRO: Giuseppe Vingo (Pisa)
PRIMO ASSISTENTE: Tommaso Mambelli (Cesena)
SECONDO ASSISTENTE: Davide Merciari (Rimini)
QUARTO UFFICIALE: Bruno Spina (Barletta)
OPERATORE FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)
AMMONITI: Pieraccini, Calcagni, Scipioni
ESPULSI:
NOTE: 6′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso
CALCI D’ANGOLO: 2 – 2
CROSS: 14 – 22
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 3
TIRI IN PORTA: 6 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 4
TIRI DA FUORI AREA: 5 – 3
TIRI FUORI: 3 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 2
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 2
PALI/TRAVERSE: 1 – 0
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 8 – 7
RIMESSE LATERALI: 21 – 27
FUORIGIOCO: 0 – 3
FALLI COMMESSI: 10 – 16
POSSESSO PALLA: 54% – 46%
