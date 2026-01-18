MONOPOLI-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Questa sera, domenica 18 gennaio, Monopoli e Catania scenderanno in campo per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Vito Simone Veneziani”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 8.03 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.60 milioni di euro dei pugliesi.

Escludendo i calciatori indisponibili, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Andrea Dini (400mila €), Fabio Ponsi (400mila €) e Michele D’Ausilio (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.3 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Monopoli, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Jean Freddi Greco (400mila €), Davide Bove (300mila €), Riccardo Calcagni (275mila €), Stefano Piccinini (275mila €), Bruno Valenti (275mila €) e Cristian Battocchio (250mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 25.7 anni, ottava più alta del girone C.

