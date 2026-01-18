MONOPOLI-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani” per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, la squadra che riesce a spuntarla è quella guidata da Domenico Toscano. Vincono i rossazzurri, in rimonta, al termine di una partita che ha visto i padroni di casa giocarsela fino in fondo contro un Catania in difficoltà ma che, nel momento clou, ha saputo riordinare le idee e indirizzare la gara dalla propria parte, con grande carattere e cinismo.

Risultato finale di 1-2. Al 50′ il Monopoli si porta in vantaggio con Tirelli, la reazione del Catania non arriva subito ma i cambi effettuati da Toscano danno un contributo importante. Gli etnei trovano prima il pari con Casasola al minuto 80, poi la rete che vale i tre punti grazie a Caturano, entrato di nuovo nel tabellino dei marcatori dopo il gol messo a segno la settimana precedente contro la Cavese. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Monopoli 1-2 Catania, gli highlights

