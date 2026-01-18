MONOPOLI-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Reduce dalla vittoria maturata in extremis contro la Cavese, il Catania ha affrontato il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani” per la 22/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 1-2. I gol tutti nella ripresa. Ad inizio secondo tempo è Tirelli a sbloccare la gara in favore dei padroni di casa. Al minuto 80 Casasola pareggia i conti e, in pieno recupero, ci pensa Caturano a firmare il gol che vale i tre punti per i rossazzurri.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo pugliese. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

Loading…

