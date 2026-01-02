NUMERI DI MAGLIA: Bruzzaniti indosserà la “17”

Il neo acquisto Giovanni Bruzzaniti indosserà, a Catania, la maglia numero 17. Non è la prima volta. L’attaccante proveniente dal Pineto ha già vestito la “17” in carriera quando ha militato tra le fila di Gozzano (2018/19, 2019/20), Pro Vercelli (2020/21), Lucchese (2022/23) e Crotone (2023/24). Bruzzaniti potrebbe già figurare nella lista delle convocazioni per la trasferta di Foggia. Riportiamo di seguito, ruolo per ruolo, tutti i numeri di maglia della prima squadra rossazzurra nella stagione regolare:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

99 Michele D’Ausilio

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

10 Emmanuele Cicerelli

11 Matteo Stoppa

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

