NUMERI DI MAGLIA: Bruzzaniti indosserà la “17”

Il neo acquisto Giovanni Bruzzaniti indosserà, a Catania, la maglia numero 17. Non è la prima volta. L’attaccante proveniente dal Pineto ha già vestito la “17” in carriera quando ha militato tra le fila di Gozzano (2018/19, 2019/20), Pro Vercelli (2020/21), Lucchese (2022/23) e Crotone (2023/24). Bruzzaniti potrebbe già figurare nella lista delle convocazioni per la trasferta di Foggia. Riportiamo di seguito, ruolo per ruolo, tutti i numeri di maglia della prima squadra rossazzurra nella stagione regolare:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
99 Michele D’Ausilio
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
10 Emmanuele Cicerelli
11 Matteo Stoppa
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***