NUOVI ACQUISTI: subito risposte positive, aspettando l’esordio di Cargnelutti e Ponsi

Giovanni Bruzzaniti è stato il primo rinforzo di gennaio. Il primo di una serie d’innesti che permettono all’allenatore, Domenico Toscano, di gestire una rosa già molto competitiva con più soluzioni di qualità. Rimpiazzando, in primis, gli infortunati di lungo corso. In generale potendo sfruttare al meglio caratteristiche e risorse di una squadra tenace, determinata, che non vuole assolutamente mollare la vetta della classifica.

Tornando su Bruzzaniti, il giocatore classe 2000 – prelevato dal Pineto nell’ambito di un’operazione complessiva da circa mezzo milione di euro – ha subito messo in mostra parte del suo repertorio, effettuando due assist splendidi e vincenti all’esordio in rossazzurro con la Cavese. Ha contribuito a risolvere una gara complicata, trovando nel finale le chiavi giuste per Di Gennaro e Caturano, entrati nel tabellino dei marcatori. Successivamente ha giocato un tempo a Monopoli facendo il suo, per poi scendere in campo domenica al minuto 81 prendendo il posto di un ottimo Jimenez. Arma in più per il Catania, Bruzzaniti, come anche Miceli e Di Noia.

Il difensore acquistato dal Monopoli ha esordito contro il Cosenza davanti a oltre 17mila spettatori con personalità, come se vestisse da tempo la maglia del Catania. Non ha fatto minimamente rimpiangere Di Gennaro. Il centrocampista ex Trapani, invece, ha preso il posto di Corbari al 72′ e non è cambiato di una virgola l’atteggiamento in mediana. Esordio positivo anche in questo caso, con meriti evidenti del gruppo che da subito ha accolto i nuovi innesti facendoli sentire a casa, trasferendogli il giusto entusiasmo. Si attendono conferme nelle prossime partite, a cominciare dalla trasferta di Potenza contro il Sorrento.

Aspettando anche il primo gettone di presenza in rossazzurro di Riccardo Cargnelutti e Fabio Ponsi. L’ex Crotone conosce bene la categoria, avendo sempre raggiunto standard prestativi elevati nelle squadre in cui ha militato. Può giocare sia al centro della difesa che da braccetto destro. Ponsi rappresenta un ulteriore cambio sulle corsie laterali. Dando freschezza e ulteriore gamba ad una squadra che necessita di spingere costantemente sulle fasce con rapidità, energia e forza. La strada è tracciata, i nuovi arrivati daranno al Catania quel quid in più nel tentativo di raggiungere l’obiettivo prefissato.

