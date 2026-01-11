PAGELLE DI REPARTO | Bruzzaniti show, due assist. Caturano finalmente a segno. Difesa ok

Vittoria in extremis per il Catania, che vince 2-0 al Massimino contro la Cavese nel segno di Di Gennaro e Caturano. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5

Ancora una volta, in casa, il pacchetto arretrato del Catania è impermeabile. Soffre poco la difesa rossazzurra, andando alla ricerca anche di un supporto alla costruzione della manovra offensiva.

I migliori in difesa:

Pieraccini 6.5 – Concede poco dalle sue parti e in più di una circostanza si spinge avanti per dar manforte a Casasola sulla fascia destra.

Di Gennaro 7 – Trova un gol devastante che spezza la muraglia costruita da una Cavese molto ordinata e coraggiosa. Fondamentale sui calci piazzati.

Dini 6+, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6

Tra centrocampo e attacco qualcosa non funziona, per segnare servono gli straordinari. Sugli esterni tanta generosità ma poca concretezza in particolare nei cross per gli attaccanti e nelle conclusioni in porta. Nel finale il Catania si schiera a trazione anteriore e saltano tutti gli schemi.

Il migliore a centrocampo:

Quaini 6+ – Ha lottato per tutta la partita. Non sempre ordinato e preciso, ma costantemente applicato e in partita. Per questo merita di essere premiato.

Casasola 6, Di Tacchio 6, Donnarumma 6

ATTACCO

Dalle stalle alle stelle. Se a pochi minuti dalla fine della partita le valutazioni in proiezione erano impietose, quanto accade negli ultimi minuti ribalta ogni tipo di giudizio. L’impatto in rossazzurro di Bruzzaniti è formidabile. Primo gol per Caturano, ma da rivedere gli assetti iniziali.

Il migliore in attacco:

Bruzzaniti 7+ – Due assist, belle giocate e grande forza di volontà. I suoi numeri aprono le porte della vittoria al Catania che adesso ha una carta in più da giocarsi in zona offensiva.

Caturano 7 – Finalmente. Che gol! Come primo sigillo non poteva esserci di meglio. E adesso il gioco si fa interessante!

Forte 5.5, Lunetta 6, Jimenez 6-, Rolfini 6, D’Ausilio 6

ALLENATORE

Toscano 6+ – L’assetto iniziale non produce gli effetti sperati, poi il grande potenziale offensivo a disposizione in panchina fa le sue fortune. Ma si può fare di più.

