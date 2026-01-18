PAGELLE DI REPARTO: Casasola apre la strada al Catania, Caturano risolve la pratica

Vittoria in zona Cesarini per il Catania con Caturano che fa esplodere i tifosi rossazzurri al 94′. Di Casasola e Tirelli le altre marcature: 2-1 per gli etnei al triplice fischio finale. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6

L’assenza del leader tecnico del pacchetto arretrato si fa sentire. Al centro della difesa Di Gennaro – out per infortunio – manca al Catania. Se comunque le cose tutto sommato vanno bene per gli etnei nel primo tempo, ad inizio ripresa viene confezionato un disastro che poteva costare caro. Alla fine comunque è arrivata la vittoria con la prima rimonta della stagione.

Il migliore in difesa:

Pieraccini 6.5 – Costantemente applicato e determinato a lottare su ogni pallone come dimostrato in due circostanze (una per tempo) con altrettanti salvataggi provvidenziali sugli attacchi del Monopoli.



Dini 6.5 – Almeno un paio di parate pesantissime. Si conferma prezioso per il gruppo nei momenti chiave.

Allegretto 6, Celli 6

CENTROCAMPO 6+

In mezzo al campo è una gara rognosa e complicata, visto l’atteggiamento molto aggressivo del Monopoli per il recupero del pallone. Difficile ragionare, Catania spesso costretto a liberare il pallone velocemente sbagliando parecchio. Alla fine è una giocata di Casasola a togliere le castagne dal fuoco e aprire la strada per arrivare alla vittoria. L’ingresso di Corbari aiuta tanto nella costruzione del gioco.

Il migliore a centrocampo:

Casasola 7 – Trova un gol molto pesante, perché permette ai rossazzurri di evitare una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. Non è stata la sua miglior partita ma va premiata la capacità dell’ex Ternana di trovarsi nel posto giusto nel momento clou.

Quaini 6.5, Di Tacchio 5.5, Donnarumma 5.5, Lunetta 6.5, Corbari 6.5

ATTACCO 6

Polveri bagnate in attacco, almeno fino al 94′. Troppe le imprecisioni. Forte oggetto misterioso. Un peccato che Bruzzaniti non abbia più minutaggio al momento. Confusione e frenesia generale nel secondo tempo ma alla fine Caturano trova il colpo del ko, sfruttando anche le qualità di D’Ausilio in fase di rifinitura dell’azione offensiva.

Il migliore in attacco:

Caturano 7+ – Finalmente ha cominciato a fare ciò per cui è stato chiamato alle falde dell’Etna. Una sentenza nell’area piccola.

Jimenez 5.5, Bruzzaniti 6, Forte 5, Rolfini 6+, D’Ausilio 6.5

ALLENATORE

Toscano 6.5 – I tre punti sono arrivati in un campo difficile ma bisogna fare ancora meglio lontano dal “Massimino”. La speranza è che questa vittoria sia uno spartiacque.

