PAGELLE DI REPARTO: difesa di burro, centrocampo senza idee. I cambi non incidono

Brutta sconfitta contro il Sorrento. Il Catania incassa tre reti e si accende l’allarme per il rendimento in trasferta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5

Con due elementi su tre arrivati da poco e catapultati in campo gli equilibri del reparto vengono messi a dura prova. Troppe volte il Sorrento riesce a ripartire e spaccare in due il pacchetto arretrato del Catania. Una difesa di burro nei momenti topici di un primo tempo da incubo. L’assenza in mezzo al campo di Casasola intacca anche la fase difensiva. Nel finale un altro gol subito che certifica la debacle.

Il migliore in difesa:

–

Dini 5, Cargnelutti 5-, Miceli 4.5, Celli 4.5, Ierardi 6

CENTROCAMPO 5

Sabato ad alta tensione. In mediana, sistematicamente, il Sorrento è riuscito a superare la “diga” formata da Quaini e Corbari. Sugli esterni si è giocato a fasi alterne. Nella ripresa maggiore equilibrio ma poco mordente e zero idee.

I migliori a centrocampo:

Lunetta 6 – Il duttile centrocampista rossazzurro s’impegna più di ogni altro in mezzo al campo cercando di proporsi e creare i presupposti per azioni offensive degne di nota. Un suo assist propizia il momentaneo vantaggio etneo dopo appena cinque minuti di gioco. Dinamico e determinato, non sempre trova la giusta assistenza da parte dei compagni.

Raimo 5, Quaini 5+, Corbari 5, Di Noia 5.5, Donnarumma 5

ATTACCO

Forte croce e delizia. Segna all’alba di una partita che sembrava in discesa, al tramonto del primo tempo sciupa malamente una chance per pareggiare. La squadra non riesce a colpire un avversario compatto e organizzato.

Il migliore in attacco:

D’Ausilio 6 – Lo si trova dappertutto a cercare di aiutare e prendere per mano le redini di un gioco che stenta a decollare.

Jimenez 5, Forte 6-, Bruzzaniti 5.5, Caturano 5

ALLENATORE

Toscano 4 – Scelte iniziali col senno di poi rivedibili, non riesce a correggere il tiro nella ripresa. La squadra va in confusione nei momenti cruciali. Una scoppola che fa davvero male, e che solleva ancora una volta perplessità per il rendimento in trasferta.

