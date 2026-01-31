domenica, 1 Febbraio 2026
HomeCatania NewsPAGELLE DI REPARTO: difesa di burro, centrocampo senza idee. I cambi non...
Catania NewsFocusPagellePrimo Piano

PAGELLE DI REPARTO: difesa di burro, centrocampo senza idee. I cambi non incidono

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
689
foto Catania FC

Brutta sconfitta contro il Sorrento. Il Catania incassa tre reti e si accende l’allarme per il rendimento in trasferta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5
Con due elementi su tre arrivati da poco e catapultati in campo gli equilibri del reparto vengono messi a dura prova. Troppe volte il Sorrento riesce a ripartire e spaccare in due il pacchetto arretrato del Catania. Una difesa di burro nei momenti topici di un primo tempo da incubo. L’assenza in mezzo al campo di Casasola intacca anche la fase difensiva. Nel finale un altro gol subito che certifica la debacle.

Il migliore in difesa:

Dini 5, Cargnelutti 5-, Miceli 4.5, Celli 4.5, Ierardi 6

CENTROCAMPO 5
Sabato ad alta tensione. In mediana, sistematicamente, il Sorrento è riuscito a superare la “diga” formata da Quaini e Corbari. Sugli esterni si è giocato a fasi alterne. Nella ripresa maggiore equilibrio ma poco mordente e zero idee.

I migliori a centrocampo:
Lunetta 6 – Il duttile centrocampista rossazzurro s’impegna più di ogni altro in mezzo al campo cercando di proporsi e creare i presupposti per azioni offensive degne di nota. Un suo assist propizia il momentaneo vantaggio etneo dopo appena cinque minuti di gioco. Dinamico e determinato, non sempre trova la giusta assistenza da parte dei compagni.

Raimo 5, Quaini 5+, Corbari 5, Di Noia 5.5, Donnarumma 5

ATTACCO 
Forte croce e delizia. Segna all’alba di una partita che sembrava in discesa, al tramonto del primo tempo sciupa malamente una chance per pareggiare. La squadra non riesce a colpire un avversario compatto e organizzato.

Il migliore in attacco:
D’Ausilio 6 – Lo si trova dappertutto a cercare di aiutare e prendere per mano le redini di un gioco che stenta a decollare.

Jimenez 5, Forte 6-, Bruzzaniti 5.5, Caturano 5

ALLENATORE
Toscano 4 – Scelte iniziali col senno di poi rivedibili, non riesce a correggere il tiro nella ripresa. La squadra va in confusione nei momenti cruciali. Una scoppola che fa davvero male, e che solleva ancora una volta perplessità per il rendimento in trasferta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SCIVOLONE CATANIA: avanti con Forte, poi il buio. Brutta sconfitta a Potenza
Articolo successivo
QUAINI a Telecolor: “Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati fragili. Chiediamo scusa ai tifosi”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency