PAGELLE DI REPARTO | Forte non incide, centrocampo senza infamia e senza lode. Buono l’impatto di Rolfini

Pari tra il Foggia e il Catania (1-1) allo Zaccheria. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6-

In qualche episodio di troppo viene concesso spazio ai pugliesi. Dopo alcuni salvataggi significativi, una prodezza di Bevilacqua punisce i rossazzurri. Non una prova eccellente del pacchetto arretrato catanese, chiamato in futuro a fare meglio in trasferta per continuare a lottare per il vertice della classifica del Girone C, e quindi per la promozione in cadetteria.

Il migliore in difesa:

Pieraccini 6+ – Importante salvataggio nel primo tempo, qualche sbavatura (e anche un fallo da ammonizione) sulle ripartenze del Foggia, soprattutto nella ripresa. Nel complesso il migliore del pacchetto arretrato del Catania, considerando nell’economia del giudizio finale anche il clamoroso errore sotto porta di Di Gennaro in proiezione offensiva.

Dini 6-, Di Gennaro 6-, Celli 6-

CENTROCAMPO 6

Traffico e confusione in mezzo al campo dello Zaccheria. Non una prova esaltante dei componenti del centrocampo che comunque hanno lottato per tutta la partita, sotto questo punto di vista non si può imputare nulla ai rossazzurri.

Il migliore a centrocampo:

–

Casasola 6, Quaini 6, Di Tacchio 6, Donnarumma 6, Corbari 6

ATTACCO 6-

Forte fuori dalla partita per larghi tratti, pochi palloni giocabili per lui e quando arrivano non si rivela letale sotto porta. Jimenez e D’Ausilio hanno dato manforte alla squadra e provato in qualche circostanza ad accendere la luce in zona offensiva, senza successo. Positivo l’impatto di Rolfini, che entra in maniera decisiva nell’azione del pari catanese dello Zaccheria.

Il migliore in attacco:

Rolfini 6.5 – Buono l’impatto sul match. Ottimo l’inserimento che porta poi all’autorete che regala al Catania il pareggio. Prova in tutti i modi ad aiutare la squadra.

Jimenez 6, D’Ausilio 6+, Forte 5.5, Stoppa 5

ALLENATORE

Toscano 6- – Ci si aspettava di più dal Catania all’inizio di questo 2026, per dare un segnale alle avversarie e sterzare, trovando un miglior rendimento in trasferta. Invece la prova offerta dagli etnei non è delle migliori, a dimostrazione che si deve ancora lavorare tanto in allenamento per correggere alcune situazioni in cui la squadra va in sofferenza.

