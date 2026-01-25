domenica, 25 Gennaio 2026
PAGELLE DI REPARTO: Miceli, impatto super positivo. Jimenez e Lunetta festeggiano

foto Catania FC

Il Catania continua la sua marcia trionfale in casa. Anche il Cosenza di Buscè si arrende ai rossazzurri: 2-0, decidono Jimenez e Lunetta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5
Ormai non fa notizia. Ottima prova del pacchetto difensivo, nonostante le defezioni e l’inserimento immediato del neo acquisto Miceli. Prova davvero convincente contro un avversario sulla carta ostico alla vigilia. Invece i rossazzurri sono riusciti a disinnescare gli avanti del Cosenza.

Il migliore in difesa:
Miceli 7 – Esperienza top. Adattamento immediato e grande intensità che ha subito dato sicurezza ai compagni di reparto e in generale a tutta la squadra. Il club ha scelto bene…

Dini 6.5, Allegretto 6.5, Celli 6+, Ierardi 6

CENTROCAMPO 7
A centrocampo il Catania gioca bene, spingendo con regolarità. Meglio a destra che a sinistra a livello di costanza nel proporsi, ma è proprio dalla corsia mancina che nascono i pericoli maggiori, compreso l’assist per il vantaggio firmato da Jimenez nel primo tempo. Casasola determinante nella ripresa.

I migliori a centrocampo:
Donnarumma 6.5 – Nonostante – sul piano fisico – non sia il suo miglior momento, il ragazzo s’impegna e riesce a servire un assist decisivo che ha certamente messo in discesa il match per i suoi. Per questo merita un riconoscimento.

Casasola 8 – Assist per il 2-0 di Lunetta, solita partita di generosità e qualità. Mostruoso il suo apporto al gioco della squadra rossazzurra.

Quaini 6+, Corbari 6.5, Di Noia 6+

ATTACCO 6.5
Finalmente Jimenez. Toscano sceglie un attacco “leggero” dal primo minuto, puntando forte sulle giocate dei trequartisti. In effetti i rossazzurri creano parecchio, e alla fine riescono a passare avanti. I meccanismi del gioco offensivo funzionano bene, anche se si potrebbe finalizzare meglio. Nella ripresa ci pensa Lunetta a mettere le cose a posto a pochi minuti dall’ingresso in campo.

Il migliore in attacco:
Jimenez 7 – Il modo migliore per celebrare un rinnovo per cui manca solo l’annuncio ufficiale. Il ragazzo si accende nel momento giusto. Grande festa al Massimino.

Lunetta 7 – Gol molto atteso. Impatta in maniera devastante con il match, segnando una rete fondamentale che chiude i giochi.

D’Ausilio 6.5, Rolfini 6, Caturano 6-, Bruzzaniti 6

ALLENATORE
Toscano 7 – Ha avuto coraggio, cambiando le carte in tavola un po’ per necessità e un po’ per dare l’occasione ad alcuni elementi di trovare minutaggio e occasioni da sfruttare.

