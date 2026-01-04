PASTORE: “Caturano, attacco influenzale. Jimenez vuole rimanere. Valutiamo diversi nomi a centrocampo e una possibile occasione in difesa. Torre del Grifo un plus per Catania”

Così il direttore sportivo Ivano Pastore, prima del fischio d’inizio di Foggia-Catania, ai microfoni di Telecolor:

“Ho affrontato il Foggia diverse volte da giocatore, da dirigente è tutta un’altra cosa. Sei nei piedi e nella testa di 20 calciatori, come dico sempre. Il mercato ? Sarebbe stato perfetto non fare niente avendo tutti gli effettivi a disposizione, purtroppo gli infortuni di Aloi e Cicerelli ci hanno costretto a tornare sul mercato. Nel farlo, abbiamo preso un giocatore già seguito in estate, Bruzzaniti. Siamo felici di averlo portato subito alla riapertura del calciomercato in modo da potergli permettere di inserirsi nei meccanismi del mister. Stiamo vagliando diversi nomi a centrocampo, vediamo cosa riusciremo a fare. Valutiamo anche un pò di profili in difesa, ma in questo caso non rappresenta una necessità, anche perchè c’è una lista da rispettare. Se ci sarà un’occasione da sfruttare la valuteremo”.

“Ci auguriamo che Cicerelli possa rientrare al più presto. E’ un professionista serio. Quando l’ho sentito mi ha detto che nella prima visita di controllo gli è stato comunicato che fosse 10 giorni avanti nel percorso di recupero. Avvicinamento tra Jimenez ed il Catania per il rinnovo? Ci auguriamo che la vicenda finisca bene. Kaleb si trova benissimo a Catania. Sono quelle situazioni che vanno per le lunghe, vanno lavorate con piccole cose da limare. Non parlo di sensazioni positive perchè sappiamo come andò a finire con riferimento a Inglese, ma Kaleb vuole rimanere e penso che questo sia un punto di partenza importante“.

“Quando uno lavora per costruire qualcosa – noi come società lo facciamo da luglio – punta a conseguire un obiettivo importante. Non dobbiamo pensare al girone d’andata, torti subiti o meno, ci auguriamo che durante la stagione pro e contro vengano compensati. Speriamo di ricevere questo credito dalla fortuna il più velocemente possibile. Oggi ci giochiamo da primi in classifica questa partita, c’è una felicità contenuta, non soddisfazione perchè questa la potremo avere solo se raggiungeremo l’obiettivo finale”.

“Torre del Grifo? Catania sotto l’aspetto logistico sta tornando sui suoi standard. Avere un centro così importante, all’avanguardia, rappresenta un plus quando parli con determinati giocatori. Lo sarà anche per il settore giovanile. Condizioni non ottimali del terreno di gioco di Foggia? Mi è stato detto che allo ‘Zaccheria’ gioca anche un’altra squadra e c’è un pò di confusione tra le due società, però il campo è questo e vale per noi così come per loro. Bruzzaniti e Caturano non figurano in panchina? Purtroppo quest’anno Sasà ne sta passando un pò troppe. Ha avuto un attacco influenzale importante stanotte, Bruzzaniti veniva già da un problemino e non si è ancora allenato con noi. Abbiamo preferito non rischiarlo”.

