venerdì, 23 Gennaio 2026
HomeAltre NotiziePELLIGRA: "Doneremo incasso Catania-Cosenza a sostegno di chi è in difficoltà. Chiedo...
Altre NotizieCalcio CataniaCatania NewsFocusPrimo Piano

PELLIGRA: “Doneremo incasso Catania-Cosenza a sostegno di chi è in difficoltà. Chiedo il supporto di tutti. E’ ora di ricostruire”

Redazione
By Redazione
0
132

“È ora di ricostruire”. Il messaggio del presidente del Catania Rosario Pelligra è di sostegno nei confronti della Sicilia, duramente colpita dall’ondata di maltempo, ma anche di appello affinchè ci sia massimo supporto da parte di tutti. Queste le sue parole:

“Buonasera Catania e amici della Sicilia. Purtroppo abbiamo ricevuto questa brutta notizia riguardo la devastazione causata dal maltempo in Sicilia. E’ straziante, una notizia terribile che ha fatto il giro del mondo e siamo davvero, davvero dispiaciuti. Il nostro cuore è con tutti voi e vi siamo vicini. E’ il momento di ricostruire. Di essere forti e di lavorare insieme. Come Catania Football Club e come famiglia Pelligra, abbiamo deciso di volere dare il nostro aiuto questo fine settimana donando l’incasso della partita casalinga con il Cosenza per sostenere le persone in difficoltà e le attività che hanno bisogno di ricostruire. Chiedo il supporto non solo dei nostri meravigliosi tifosi del Catania ma anche dei leader imprenditoriali della comunità di Catania e della comunità siciliana affinchè si facciano avanti e aiutino. Questo è il momento di sostenere la nostra splendida Sicilia, di ricostruire e di renderla di nuovo un grande posto. Quindi io chiedo, con forza, il supporto di tutti. Grazie e a presto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: ecco le gare della 23/a giornata. Benevento in campo sabato, la Salernitana domenica
Articolo successivo
CARGNELUTTI – Il Crotone: “Grazie per l’impegno e la passione, in bocca al lupo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency