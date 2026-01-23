PELLIGRA: “Doneremo incasso Catania-Cosenza a sostegno di chi è in difficoltà. Chiedo il supporto di tutti. E’ ora di ricostruire”

“È ora di ricostruire”. Il messaggio del presidente del Catania Rosario Pelligra è di sostegno nei confronti della Sicilia, duramente colpita dall’ondata di maltempo, ma anche di appello affinchè ci sia massimo supporto da parte di tutti. Queste le sue parole:

“Buonasera Catania e amici della Sicilia. Purtroppo abbiamo ricevuto questa brutta notizia riguardo la devastazione causata dal maltempo in Sicilia. E’ straziante, una notizia terribile che ha fatto il giro del mondo e siamo davvero, davvero dispiaciuti. Il nostro cuore è con tutti voi e vi siamo vicini. E’ il momento di ricostruire. Di essere forti e di lavorare insieme. Come Catania Football Club e come famiglia Pelligra, abbiamo deciso di volere dare il nostro aiuto questo fine settimana donando l’incasso della partita casalinga con il Cosenza per sostenere le persone in difficoltà e le attività che hanno bisogno di ricostruire. Chiedo il supporto non solo dei nostri meravigliosi tifosi del Catania ma anche dei leader imprenditoriali della comunità di Catania e della comunità siciliana affinchè si facciano avanti e aiutino. Questo è il momento di sostenere la nostra splendida Sicilia, di ricostruire e di renderla di nuovo un grande posto. Quindi io chiedo, con forza, il supporto di tutti. Grazie e a presto”.

