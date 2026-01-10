PETROVIC: l’ex portiere del Catania ci lascia all’età di 77 anni

Si è spento ieri, venerdì 9 gennaio, all’età di 77 anni l’ex portiere del Catania Zelico Petrovic, jugoslavo naturalizzato italiano di etnia croata. Cresciuto nelle giovanili del Novara dopo essere stato prelevato dall’Istria, come portiere titolare della squadra “Berretti” della società piemontese ha vinto il campionato di categoria nella stagione 1969-70. Successivamente ha disputato più di 400 incontri in Serie B e C difendendo i pali di Novara, Catania, Taranto e Rimini. Vestì anche le maglie di Vicenza, Jesi e Cosmos (squadra sammarinese all’epoca militante in Promozione).

In seguito, rientrò nel suo paese d’origine dove contribuì alla crescita dei portieri nelle selezioni giovanili. Quella in rossazzurro, tra il 1973 ed il 1977, fu un’esperienza che lo vide protagonista soprattutto quando il Catania fece ritorno in B nel 1975 (annata in cui sedettero sulla panchina etnea prima Gennaro Rambone, poi Egizio Rubino. Ben 160 apparizioni per lui alle pendici dell’Etna. “Petrovic portò con sé un’identità forte e un carattere temprato dalla storia. In campo si distingueva per uno stile immediatamente riconoscibile: capelli lunghi, baffi marcati, presenza carismatica e grande coraggio nelle uscite, qualità che lo resero un punto di riferimento per compagni e tifosi”, riporta sprintesport.it descrivendolo come un “portiere d’altri tempi, simbolo di un calcio fatto di sacrificio, personalità e appartenenza”.

