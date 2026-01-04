PIERACCINI a Telecolor: “Potevamo sfruttare meglio le occasioni, ma bravi a recuperare su un campo difficile”

Il difensore del Catania Simone Pieraccini, ai microfoni di Telecolor si sofferma sul risultato di parità maturato contro il Foggia. La vittoria non è arrivata ma, tutto sommato, guarda con positività al pareggio. Queste le sue parole:

“Partita molto complicata. Una volta passati in svantaggio è stata ancora più dura, ma sottolineo la bravura di averla recuperata su un campo difficile contro una buona squadra. Nell’azione del gol di Bevilacqua c’è stato un rimpallo sfortunato, non siamo saliti bene, l’attaccante è rimasto largo facendo anche un bellissimo gol secondo me. In certe occasioni potevamo fare meglio già nel primo tempo, non le abbiamo sfruttate. Portiamo a casa, comunque, un punto un campo non facile. Va bene così, guardiamo avanti.

“Differenza di rendimento casa/trasferta? I numeri sono un dato oggettivo. Fuori casa facciamo un po più di fatica ma secondo me non ci sono problemi. Cambia il fatto che al ‘Massimino’ abbiamo una marcia in più con la spinta dello stadio che è un fattore importante, ma noi scendiamo sempre in campo con la voglia di vincere. Poi capitano certe dinamiche sfavorevoli, episodi sfortunati o situazioni in cui potevamo fare meglio. L’ammonizione di Quaini? E’ arrivato il cartellino giallo nelle battute iniziali dell’incontro, l’arbitro avrebbe potuto gestire in maniera diversa la situazione ma sono sue le scelte e noi ci adattiamo.”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***