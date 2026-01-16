PONSI: conosciamo meglio il calciatore classe 2001

Fabio Ponsi in arrivo al Catania, dal Modena, a titolo definitivo. Poche apparizioni per lui da un anno a questa parte, dopo tre stagioni vissute da protagonista sempre vestendo la maglia gialloblu tra Serie C e B avendo un percorso di crescita molto valido nelle giovanili della Fiorentina. Ponsi ha dato il meglio di sè sotto la guida di Attilio Tesser, allenatore di grande esperienza con trascorsi proprio da giocatore del Catania.

Classe 2001 nato a Pietrasanta, sulla costa della Toscana settentrionale in provincia di Lucca, la Lega B lo definisce un “terzino forte, moderno, di grande corsa e temperamento, destro di piede, fattore che gli permette di essere a suo agio anche sulla fascia opposta e, all’occorrenza, come centrale”, dotato di “grande resistenza fisica, propensione alla spinta offensiva e capacità di offrire diverse soluzioni agli attaccanti”. Ponsi è un calciatore che ha dimostrato di eccellere nel suo percorso sia in termini di duelli vinti, tanto in quelli aerei quanto in quelli a terra. Ma non solo. Sempre la Lega B evidenzia il fatto che possiede caratteristiche da “difensore moderno, la tecnica e il “piede educato”, un’arma in più in fase di impostazione del gioco dal basso e in appoggio a centrocampo e attacco”.

Lo stesso Ponsi ha avuto un passato da attaccante, venendo trasformato in terzino ai tempi delle giovanili della Fiorentina. Con una passione per il calcio trasmessa direttamente dalla famiglia. In primis dal nonno materno, Gianfranco Degli Innocenti, che ha giocato dieci anni in Serie A tra Roma, Spal, Udinese, Vicenza e Bologna. Il cugino, Cesare Rickler, ora pilota di rally, ha vestito invece le maglie di Chievo e Bologna in Serie A, in B quella del Piacenza e dello stesso Modena. Tutti fattori che hanno portato Ponsi ad iscriversi alla Scuola Calcio di Lido di Camaiore quando aveva da poco imparato a camminare.

Poi, a nove anni, nel 2010, il passaggio ai Pulcini della Fiorentina, squadra con cui ha fatto tutta la trafila fino alla panchina della prima squadra nella stagione 2020-2021. “La prima volta all’Olimpico contro la Roma – ha raccontato il giorno del passaggio a Modena – è stata molto emozionante anche se, purtroppo, a causa del Covid e dell’assenza dei tifosi, non ho potuto godermi del tutto quel clima e quell’ambiente”.

Nel triennio con la Primavera della Viola, 2018-2021, nella stessa nidiata di Vlahovic, Ponsi vinse per tre volte la Coppa Italia di categoria affacciandosi nel giro delle Nazionali, dalla Under 17 all’Under 20, con la soddisfazione di far parte della spedizione per i Mondiali Under 18. Nell’estate del 2021, infine, il passaggio al calcio dei grandi con l’approdo al Modena. Ora, l’occasione di mettersi in mostra a Catania con l’obiettivo di portare in cadetteria i rossazzurri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***