PONSI, i saluti del Modena: “Grazie, per sempre gialloblù!”

Il Modena FC saluta, attraverso i canali social gialloblu, il neo acquisto del Catania Fabio Ponsi ringraziandolo sinceramente per il contributo offerto in questi anni. In particolare si evidenzia il ricordo delle 81 presenze collezionate con la maglia del Modena conquistando la promozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa di C. “In bocca al lupo Fabio, per sempre gialloblù!”, si legge. Per Ponsi adesso comincia una nuova avventura dopo le annate vissute con i canarini ed il percorso di crescita nelle giovanili della Fiorentina e nelle nazionali azzurre.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***