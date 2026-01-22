giovedì, 22 Gennaio 2026
PONSI: “Il Catania mi ha subito trasmesso l’idea di una grande organizzazione e passione”

Prime parole da calciatore del Catania per l’esterno Fabio Ponsi, proveniente da titolo definitivo dal Modena: “Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora d’iniziare. Nel calcio ho imparato che non bisogna mai arrendersi. Possono succedere anche cose brutte ma bisogna sempre rialzarsi e guardare al futuro con tanto impegno e passione. Il Catania mi ha subito trasmesso l’idea di una grande organizzazione e passione, già vissuta nei primi giorni di allenamento. La parola d’ordine per me è ‘determinazione’, perchè questa ti può portare ad ottenere grandi risultati. Determinazione sin dai primi giorni della settimana perchè sappiamo che il lavoro duro aiuta la domenica in partita. Noi? E’ una parola che rappresenta il Catania come squadra, staff, gruppo, società e soprattuto tifosi, stadio, ambiente. Forza Catania!”.

VIDEO: le parole di Fabio Ponsi

