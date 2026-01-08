PROSPERI (all. Cavese): “Cominciano ad essere un pò troppi gli episodi arbitrali a sfavore…”

Fabio Prosperi, allenatore della Cavese, dopo la vittoriosa ottenuta nello scontro diretto contro il Sorrento parla di presunti arbitraggi sfavorevoli agli aquilotti. Queste le sue parole in sala stampa:

“A Cosenza il presidente non mi ha fatto parlare perchè altrimenti avrei rischiato non so quante giornate di squalifica, ma è successo qualcosa di incredibile. Anche nella gara contro il Sorrento. Sarebbe troppo facile giustificare un risultato per via di un arbitraggio, ma io vengono criticato e giudicato quando le cose non vanno bene e credo che bisognerebbe avere una maggiore collaborazione. A Cosenza sono stato ammonito per avere chiesto il motivo dell’annullamento del gol. Consideriamo anche i rigori negati. Il giallo che costa un turno di stop a Diarrassouba rasenta il ridicolo mentre non è stato preso in considerazione l’intervento falloso ai danni di Luciani. Io sono una persona educata ma cominciano ad essere un pò troppi gli episodi arbitrali sfavorevoli e la cosa onestamente mi sta stancando. Dà fastidio anche il modo in cui a volte si pongono gli arbitri. Il mio collaboratore è stato espulso per avere fatto la battuta «non fate i fenomeni». Gli arbitri dovrebbero dirigere con più serenità, così diventa difficile”.

