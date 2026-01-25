domenica, 25 Gennaio 2026
PROVA DI FORZA: il Catania risponde al Benevento, niente da fare per il Cosenza

foto Catania FC

Botta e risposta. Continua il duello a distanza tra Catania e Benevento. Gli etnei rispondono alla vittoria dei sanniti piegando la resistenza del Cosenza al “Massimino”. Successo meritato, ottenuto con la forza di chi vuole a tutti i costi mantenere la vetta della classifica. La capolista fa valere la propria superiorità ed il fattore “Massimino”, sempre più determinante in questo campionato. I rossazzurri vincono, convincono e non subiscono reti tra le mura amiche. Undicesima affermazione casalinga su 12 per la squadra di mister Toscano.

L’allenatore del Catania mescola le carte. Diverse novità nell’undici di partenza. Dentro Miceli, all’esordio in rossazzurro, Corbari (out Di Tacchio), D’Ausilio e Rolfini. Il Catania risponde presente sin dalle battute iniziali dell’incontro. Ritmi alti, spingendo molto dalle parti di Casasola e Jimenez, ma molto attivo anche D’Ausilio. Al 12′ proteste per la mancata convalida del gol a Casasola, per una posizione di fuorigioco confermata dopo il controllo al monitor. Prima dell’intervallo si sblocca il risultato. Precisamente al minuto 34: D’Ausilio vede e serve Donnarumma, palla a beneficio di Jimenez che di prima, col mancino, non lascia scampo a Vettorel. Esplodono gli oltre 17mila presenti al “Massimino”.

Il Catania continua a spingere, mentre il Cosenza si fa vedere poco dalle parti di Dini. Al 40′ altra importante occasione da gol per i padroni di casa: cross dalla destra, Donnarumma aggancia in area, si gira e conclude, la posizione è invitante ma il pallone si perde sopra la traversa. Nella ripresa la formazione ospite tira la testa fuori dal guscio e, in contropiede, cerca d’impensiere il Catania al minuto 53 ma Casasola non si fa sorprendere, effettuando un intervento preciso e puntuale in scivolata nella propria area. Sale in cattedra anche Dini (68′) con un buon riflesso sul calcio di punizione di Emmausso.

Poco dopo il 2-0 diventa concreto: Lunetta, entrato da qualche istante, trova il varco giusto per fare partire un bolide imparabile per Vettorel (75′). Nel finale Casasola scarica per Caturano, il pallone chiede solo di essere spinto in rete ma è clamoroso l’errore dell’ex Potenza che calcia sopra la traversa. Sarebbe stato il 3-0. Nei minuti successivi Catania in controllo della gara fino al triplice fischio dell’arbitro che arriva dopo 3′ di recupero.

CATANIA 2-0 COSENZA: tabellino e statistiche partita
PAGELLE DI REPARTO: Miceli, impatto super positivo. Jimenez e Lunetta festeggiano
