QUAINI a Telecolor: “Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati fragili. Chiediamo scusa ai tifosi”

Il centrocampista, oggi capitano del Catania, Alessandro Quaini, ha commentato a Telecolor la sconfitta di Potenza contro il Sorrento: “Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati un po’ fragili nelle letture e molli in altre circostanze. Siamo dispiaciuti. La partita era cominciata bene. Bisogna lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato, dobbiamo resettare subito e ripartire perché il campionato non finisce oggi. Dobbiamo essere pronti per la partita di sabato. Una partita strana, perché di solito non perdiamo così tanti palloni. Miglioreremo sulle cose che non ci sono riuscite bene. Siamo consapevoli che i punti sono pesanti. In altre partite le cose ci sono riuscite, una sconfitta che fa tanto male e chiediamo scusa alla gente che ci ha seguito. Dobbiamo dimostrare che ci siamo ancora e siamo sul pezzo. In questa squadra ci sono tanti capitani, portare la fascia è un orgoglio ma nel gruppo ci sono tanti leader”.

