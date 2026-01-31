domenica, 1 Febbraio 2026
HomeCatania NewsQUAINI a Telecolor: "Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati fragili. Chiediamo scusa...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

QUAINI a Telecolor: “Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati fragili. Chiediamo scusa ai tifosi”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
320
foto Catania FC

Il centrocampista, oggi capitano del Catania, Alessandro Quaini, ha commentato a Telecolor la sconfitta di Potenza contro il Sorrento: “Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati un po’ fragili nelle letture e molli in altre circostanze. Siamo dispiaciuti. La partita era cominciata bene. Bisogna lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato, dobbiamo resettare subito e ripartire perché il campionato non finisce oggi. Dobbiamo essere pronti per la partita di sabato. Una partita strana, perché di solito non perdiamo così tanti palloni. Miglioreremo sulle cose che non ci sono riuscite bene. Siamo consapevoli che i punti sono pesanti. In altre partite le cose ci sono riuscite, una sconfitta che fa tanto male e chiediamo scusa alla gente che ci ha seguito. Dobbiamo dimostrare che ci siamo ancora e siamo sul pezzo. In questa squadra ci sono tanti capitani, portare la fascia è un orgoglio ma nel gruppo ci sono tanti leader”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAGELLE DI REPARTO: difesa di burro, centrocampo senza idee. I cambi non incidono
Articolo successivo
TOSCANO a Telecolor: “Una squadra che punta al vertice non può giocare 80 minuti così”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency