QUAINI: “Troppe ammonizioni, devo migliorare. C’è stata una crescita da parte di tutti”

foto Catania FC

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, è intervenuto il centrocampista del Catania Alessandro Quaini. Queste le parole evidenziate:

“Quelle di Di Gennaro, Aloi e Cicerelli sono tre assenze importantissime, tre giocatori fondamentali per la nostra squadra. Dispiace tantissimo non averli a disposizione però sono quotidianamente con noi. Cicerelli tra poco tornerà ad allenarsi con la squadra al campo, anche se in differenziato, Aloi lo sentiamo regolarmente. Sono comunque partecipi nello spogliatoio”.

“Avevo la percezione che il gol lo avremmo fatto a Monopoli. Dentro di me sentivo che poteva arrivare l’occasione giusta. Sono contentissimo della fiducia riposta nei miei confronti. Ringrazio società, staff e tifosi. Rimedio troppe ammonizioni, questo rappresenta un aspetto che devo migliorare, imparando a gestire i momenti perchè mi condizionano le partite e metto in difficoltà l’allenatore. Nelle ultime due gare non ho preso il cartellino giallo, bene così (sorride ndr)”.

“Penso che ci sia stata una crescita costante da parte di tutti. E’ importante avere anche una certa continuità in un campionato come la Serie C che è difficile, questo aiuta. Speriamo sia l’anno giusto. Rendimento diverso in trasferta? Il nostro atteggiamento non cambia, nel senso che diamo il massimo sempre, sia in casa che fuori. Dobbiamo fare di tutto per invertire la rotta. A Monopoli abbiamo vinto e bisogna proseguire su questa strada lontano dal Massimino”.

“Ormai mi conoscete, sono a disposizione a ricoprire qualsiasi ruolo. Adesso il mister mi sta utilizzando a centrocampo e continuo ad allenarmi per giocare in questa posizione. Tutti ci sentiamo parte integrante del progetto a prescindere da chi gioca o meno e dal minutaggio. E poi i 5 cambi a disposizione nel contesto di una rosa di 23 giocatori sono tanti ed importantissimi, il fatto di giocare dall’inizio o meno è relativo”.

