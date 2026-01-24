domenica, 25 Gennaio 2026
QUI CATANIA: anche Bresciano ha assistito agli allenamenti

foto Catania FC

Alla vigilia di Catania-Cosenza, ad assistere all’allenamento del Catania al “Cibalino” c’era la dirigenza al completo: il vice presidente Vincenzo Grella ed il direttore generale Alessandro Zarbano da una parte, il direttore sportivo Ivano Pastore dall’altra. Presente anche Mark Bresciano, giunto appositamente dall’Australia. Da novembre 2023 Bresciano continua a far parte del Consiglio d’Amministrazione del club. Di fatto, però, Bresciano era già operativo dietro le quinte sin da quando i rossazzurri militavano in Serie D, fornendo spesso consigli utili alla dirigenza ed essendo advisor di Rosario Pelligra. Fu proprio l’ex calciatore del Palermo, in primis, ad avere suggerito a Pelligra di portare avanti l’operazione di rilancio del calcio a Catania.

In Australia ho conosciuto Rosario Pelligra, imprenditore edile. Voleva comprare un club in Italia e insieme a Vincenzo Grella, amico ed ex compagno di squadra, gli abbiamo consigliato di puntare sul Catania. Mi sento responsabile della scelta fatta con Rosario e Vincenzo. È bello condividere un sogno con i propri amici. Loro si occupano di campo, io lavoro su gestione e amministrazione. Siamo partiti da zero, abbiamo costruito un importante gruppo di lavoro. Vogliamo creare una base solida. Il Catania deve arrivare in alto e restarci. Ci proveremo fino in fondo”, le dichiarazioni rilasciate tempo fa da Bresciano a La Gazzetta dello Sport dopo avere lasciato lo scorso anno il board della federazione calcistica australiana e che, attualmente, detiene una quota societaria all’interno del Catania FC.

