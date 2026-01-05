QUI CATANIA: ancora limiti in trasferta, i rimpianti devono lasciare il passo alla riscossa

Altra occasione sprecata in trasferta, il Catania non va oltre l’1-1 a Foggia su un campo tradizionalmente avaro di soddisfazioni per i colori rossazzurri. Il salto di qualità lontano dalle mura amiche stenta ad arrivare, con il rendimento esterno non allineato allo straordinario cammino interno. Essere presenti al banchetto delle prime non basta dal momento che manca il colpo risolutivo, il guizzo che permetta di cambiare le carte in tavola e spezzare gli equilibri delle partite più tattiche e chiuse. Ancora una volta la formazione rossazzurra ha palesato limiti importanti fuori casa in termini di espressione di gioco, di personalità e approccio alla contesa. Quando c’è da condurre le danze il Catania fatica ad imporsi apparendo anche assai impreciso negli ultimi 16 metri di campo come evidenziato più volte dallo stesso mister Toscano.

La squadra è stata capace di esprimersi bene soltanto a sprazzi nell’arco della contesa andata in scena nel deserto dello “Zaccheria”. Forte è apparso meno lucido di altre volte, impreciso e soprattutto poco rifornito dai compagni, il centrocampo non è andato oltre il “compitino” mentre l’impatto a gara in corso di Rolfini è stato produttivo dando alla squadra maggiore profondità e imprevedibilità nella metà campo foggiana come dimostra l’azione che ha portato al pareggio rossazzurro. Dopo l’1-1 ci si attendeva una squadra più arrembante e coraggiosa ma al di là dell’occasione mancata in mischia da Di Gennaro gli uomini in campo non sono stati in grado di produrre azioni degne di nota fino al triplice fischio che ha sancito la divisione della posta in palio.

È opportuno ribadire che il girone di ritorno appena iniziato rappresenta un altro campionato poiché il mercato di gennaio, una diversa condizione psicofisica delle varie squadre ed eventuali aggiustamenti tattici possono mutare lo scenario in atto e ogni punto perso o guadagnato può pesare come un macigno sul percorso. Ciò che resta è l’amaro in bocca per l’occasione sprecata, in quanto c’erano tutte le premesse affinché la squadra centrasse l’obiettivo dei tre punti. Il tempo dei rimpianti deve lasciare il passo al sentimento di riscossa in vista del prossimo match casalingo con la Cavese.

