QUI CATANIA: arriva il momento di Raimo? C’è anche la candidatura di Ponsi

La squalifica di Tiago Casasola apre uno scenario inevitabile in vista della prossima trasferta di Sorrento per il Catania. Un’assenza pesante, perché l’esterno attraversa probabilmente il suo miglior momento stagionale ed è diventato, partita dopo partita, un punto fermo nello scacchiere di Mimmo Toscano. Proprio per questo, il tecnico rossazzurro sarà chiamato a una scelta tutt’altro che banale per colmare il vuoto che, almeno sul piano delle certezze, si verrà a creare.

Casasola oggi è inamovibile per rendimento, continuità e capacità di incidere sulle due fasi. Sostituirlo non sarà semplice, ma il Catania ha costruito una rosa che vive anche di alternative credibili. In questo senso, la partita di Sorrento potrebbe rappresentare una grande occasione per Alessandro Raimo. Esterno che nei mesi scorsi ha dato un contributo costante alla squadra, Raimo ha visto ridursi progressivamente il minutaggio dopo l’infortunio che ne ha frenato la continuità, senza però mai uscire dal progetto.

Raimo è uno di quei calciatori che si è sempre messo a disposizione del gruppo, accettando il proprio ruolo con professionalità e spirito di servizio. La società ha creduto in lui, e non a caso la tifoseria, soprattutto in passato, ne ha spesso tessuto le lodi per affidabilità e attaccamento alla maglia. Ora potrebbe arrivare il momento giusto per farsi trovare pronto, rompere il digiuno di minuti e dimostrare di poter ancora essere una risorsa preziosa nello scacchiere rossazzurro.

Attenzione, però, anche alla candidatura di Fabio Ponsi. Il neo acquisto potrebbe trovare spazio proprio in un contesto del genere, sfruttando l’assenza forzata di Casasola per inserirsi nei meccanismi della squadra e offrire a Toscano un’alternativa diversa, magari più fresca, ma comunque funzionale all’equilibrio complessivo.

Le valutazioni sono aperte e dipenderanno, come sempre, da condizione fisica, assetto tattico e lettura dell’avversario. Quel che è certo è che l’assenza di Casasola obbliga il Catania a una scelta, ma non a un’emergenza. Per Raimo, in particolare, potrebbe essere un piccolo ma significativo momento per ribadire la propria disponibilità totale e dimostrare che, anche dopo un periodo di minor impiego, è pronto a dare una mano quando la squadra chiama.

