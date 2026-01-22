QUI CATANIA: Cicerelli, secondo giorno di lavoro differenziato. Miceli e Ponsi disponibili

Dopo gli allenamenti sostenuti a Bari prima della partenza per il ritorno in Sicilia dalla trasferta di Monopoli, domenica, e la ripresa avvenuta mercoledì, il Catania continua a lavorare in funzione del prossimo impegno stagionale con il Cosenza. Tra campo e mercato, mentre la squadra segue le indicazioni dello staff tecnico in sede, la dirigenza è attiva per ritoccare la rosa a disposizione del tecnico Mimmo Toscano.

Volti distesi e sorridenti in casa Catania. Fa particolarmente piacere il fatto che Cicerelli stia già lavorando vicino alla squadra, anche se in differenziato. L’ex Ternana ha sostenuto il secondo giorno di lavoro differenziato, proseguendo il percorso di recupero. Tutto ok per quanto concerne i neo acquisti Miceli e Ponsi. Entrambi si allenano regolarmente con il resto dei compagni, dunque corrono verso la convocazione in vista di domenica pomeriggio. Pieraccini, squalificato e reduce dall’intervento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra, a bordo campo.

