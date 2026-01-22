giovedì, 22 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: Cicerelli, secondo giorno di lavoro differenziato. Miceli e Ponsi disponibili
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: Cicerelli, secondo giorno di lavoro differenziato. Miceli e Ponsi disponibili

Redazione
By Redazione
0
455
foto Catania FC

Dopo gli allenamenti sostenuti a Bari prima della partenza per il ritorno in Sicilia dalla trasferta di Monopoli, domenica, e la ripresa avvenuta mercoledì, il Catania continua a lavorare in funzione del prossimo impegno stagionale con il Cosenza. Tra campo e mercato, mentre la squadra segue le indicazioni dello staff tecnico in sede, la dirigenza è attiva per ritoccare la rosa a disposizione del tecnico Mimmo Toscano.

Volti distesi e sorridenti in casa Catania. Fa particolarmente piacere il fatto che Cicerelli stia già lavorando vicino alla squadra, anche se in differenziato. L’ex Ternana ha sostenuto il secondo giorno di lavoro differenziato, proseguendo il percorso di recupero. Tutto ok per quanto concerne i neo acquisti Miceli e Ponsi. Entrambi si allenano regolarmente con il resto dei compagni, dunque corrono verso la convocazione in vista di domenica pomeriggio. Pieraccini, squalificato e reduce dall’intervento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra, a bordo campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: ci siamo, colpo Cargnelutti per il Catania
Articolo successivo
BUSCE’ (all. Cosenza): “Catania? Facciamoci un bell’esame di coscienza e recuperiamo le forze mentali”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency