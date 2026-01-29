QUI CATANIA: Corbari ritrova Di Noia dopo la brillante stagione condivisa a Chiavari

83 punti frutto di 23 vittorie, 14 pareggi ed una sola sconfitta in campo con 61 reti all’attivo e 24 al passivo. Risultato? Virtus Entella che ha concluso lo scorso campionato di Serie C girone B in vetta alla classifica, a +9 dalla Ternana di Casasola, Aloi e Cicerelli. Tanta roba per la squadra ligure che, alla guida di mister Fabio Gallo, ha condotto una stagione da assoluta protagonista. A spiccare tra gli uomini cardine del club di Chiavari due giocatori attualmente in forza al Catania: Andrea Corbari e Giovanni Di Noia. Spesso, tra le fila dell’Entella, Gallo li faceva giocare assieme in un centrocampo a tre ricco di sostanza, fosforo e qualità. Aggiungiamoci il fatto che sono entrati dieci volte nel tabellino dei marcatori con 5 reti a testa.

Corbari, poi, nella sessione estiva del calciomercato è approdato a Catania lottando per il posto da titolare con Quaini, Di Tacchio ed il sopracitato Aloi prima dell’infortunio di quest’ultimo. Di Corbari, i tifosi apprezzano soprattutto la disponibilità e dedizione al sacrificio combinando qualità e quantità nel giusto mix. Di Noia, elemento esperto e con una chiara mentalità vincente, rappresenta l’ultimo innesto in ordine di tempo del Catania in questa finestra di mercato. Ritrovato il compagno con cui ha condiviso la brillante esperienza alla Virtus Entella, il sogno è quello di ripetere l’impresa alle falde dell’Etna. In una piazza che li ha subito conquistati per calore e passione.

