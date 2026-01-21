QUI CATANIA: da Cargnelutti a Meazzi, il mercato entra nel vivo. Rossazzurri attivi su più fronti

Prossimi giorni importanti per la definizione di altre operazioni in entrata. Dopo l’ingresso di Giovanni Bruzzaniti in apertura di mercato, è tutto pronto per la formalizzazione dell’accordo con il Monopoli per Mirko Miceli. Il calciatore classe 1991 dovrebbe essere a disposizione dello staff tecnico rossazzurro in vista di Catania-Cosenza, gara speciale per lui. Vicina anche la definizione dell’ingaggio di un altro difensore in casa Catania: a meno di sorprese, arriverà dal Crotone Riccardo Cargnelutti (1999): intesa di massima con il giocatore, potrebbe essere stata decisiva l’accelerata delle ultime ore nel tentativo di soddisfare le esigenze della società calabrese sulla parte economica.

Per il centrocampo, invece, valutate nuove piste. Giovanni Di Noia (1994), in uscita da Trapani, rappresenta un’idea concreta ma su di lui c’è anche il Foggia. Theophilus Awua centrocampista di 27 anni in forza alla Cavese, è un altro profilo seguito con interesse: avviati contatti con il giocatore, non ancora pervenuta l’offerta al club campano. Nelle ultime ore è emerso anche l’interesse per il talentuoso trequartista del Pescara Lorenzo Meazzi (2001), per il quale il Catania sarebbe vicino all’ingaggio battendo la concorrenza della Salernitana. Insomma è un Catania attivo su più fronti.

