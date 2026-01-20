martedì, 20 Gennaio 2026
HomeCatania NewsQUI CATANIA: gol e assist "dalla panchina", la statistica che vede i...
Catania NewsCuriositàLega ProPrimo PianoStatistiche

QUI CATANIA: gol e assist “dalla panchina”, la statistica che vede i rossazzurri in alto

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Speciale statistica che indica il coinvolgimento di un giocatore entrato nel corso di una partita con un’azione da rete, segnando. Analizzando la situazione nel girone C di Serie C, notiamo come il Catania di mister Domenico Toscano occupi il secondo posto dopo 22 giornate. Il tecnico calabrese è tra gli allenatori con il fiuto migliore per quanto concerne i cambi effettuati, visto che 7 degli attuali 32 gol siglati dai rossazzurri portano la firma di calciatori subentrati: Gabriel Antonio Lunetta (3), Salvatore Caturano (2), Michele D’Ausilio (1) e Kaleb Jimenez (1). Meglio ha fatto solamente Alberto Colombo, allenatore del Monopoli – affrontato proprio domenica scorsa -, con 8 gol di giocatori partiti dalla panchina. Considerando gli assist effettuati, invece, Catania a quota 9 con calciatori entrati in corso d’opera: I citati D’Ausilio (3), Lunetta (2), Caturano (1) e Jimenez (1) ma anche il neo acquisto Giovanni Bruzzaniti (2).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Gagliano: “E’ venuta fuori la profondità della panchina del Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency