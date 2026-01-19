QUI CATANIA: i rossazzurri mantengono un’andatura da capolista, ora il Cosenza nel mirino

Il Catania riesce a tenere un’andatura da capolista avendo ragione del Monopoli soltanto nelle battute conclusive. Ancora decisivo per le sorti etnee Sasà Caturano, autore del decisivo sigillo dell’1-2 in pieno recupero. Il bomber partenopeo si è ripetuto portando in dote tre punti pesanti e si candida a diventare l’uomo in più del girone di ritorno rossazzurro. Dopo aver interrotto il lungo digiuno una settimana fa in casa con la Cavese segnando un’apprezzabile gol in acrobazia, stavolta l’esperto centravanti è andato in rete con la specialità della casa: la conclusione a colpo sicuro in area di rigore.

La squadra è riuscita a ribaltare l’esito dell’incontro con due azioni fotocopia propiziate da un D’Ausilio particolarmente ispirato e in fiducia. L’ingresso in corso d’opera del trequartista lombardo, assieme a quelle dell’affidabile “jolly” offensivo Lunetta e del metronomo Corbari, ha dato un impulso decisivo per finalizzare la rimonta allo scoccare degli ultimi giri di lancette. Per gli uomini di Toscano si tratta della prima gara vinta partendo da una situazione di svantaggio: mai in questa stagione la squadra era riuscita a ribaltare una partita dopo aver incassato gol. Segno di una perentoria volontà di vincere ma soprattutto di resistere quando il gioco si fa duro e la brillantezza dei giorni migliori viene meno.

La squadra ha sofferto su uno dei campi più difficili del campionato ma alla fine è riuscita ad avere ragione di un avversario ostico e mai domo. Toscano, dopo aver incassato il colpo dell’1-0 da parte di Tirelli, è riuscito attraverso i cambi a portare la contesa dalla propria parte approfittando anche della stanchezza finale degli avversari dopo 80′ giocati ad alta intensità. Gli ingressi di D’Ausilio e Lunetta hanno permesso di dare vivacità e linfa ad una manovra fin lì macchinosa e povera di spunti degni di nota. Tre punti fondamentali per affiancare il Benevento e continuare a correre in vetta nella settimana che porta al match casalingo con il Cosenza.

