QUI CATANIA: il percorso casalingo non conosce intoppi, Toscano promuove il mercato invernale

Il percorso casalingo del Catania non conosce intoppi. Anche il Cosenza è stato liquidato con il più classico dei punteggi al termine di una gara tatticamente ordinata, ben interpretata dagli uomini scesi in campo e con buone trame offensive. Gli ospiti si sono visti chiudere tutte le linee di passaggio con la coppia mediana Quaini-Corbari a fare da frangiflutti e l’instancabile Casasola a premere forte il piede sull’acceleratore a destra.

La nutrita batteria di trequartisti si è trovata di fronte autentiche praterie da percorrere palla al piede costruendo un buon volume di occasioni dalle parti di Vettorel oltre i due gol realizzati. Rolfini non ha lesinato energie tenendo impegnati i difensori avversari, mentre Dini è stato chiamato in causa soltanto in una circostanza respingendo all’altezza della linea di porta un calcio di punizione dell’ex di giornata Emmausso, l’ultimo ad alzare bandiera bianca tra le fila silane.

Il nuovo assetto difensivo, ormai orfano del leader di reparto Di Gennaro, ha raccolto ampi consensi alla prima uscita con il neoacquisto Miceli a guidare le operazioni della linea arretrata mostrando lucidità e attenzione su ogni pallone. Per l’ex Monopoli non poteva esserci esordio migliore in questa “seconda vita” in rossazzurro dopo gli anni felici trascorsi nel settore giovanile all’ombra della prima squadra in Serie A.

Per un’ora abbondante di partita la coppia di trequartisti Jimenez-D’Ausilio ha tenuto in mano le redini della squadra confezionando l’azione dell’1-0 allo scoccare del 34′. Il fantasista italo-spagnolo non poteva festeggiare meglio il fresco rinnovo contrattuale che sugella l’intesa raggiunta con il club per i prossimi due campionati. I cambi effettuati nella ripresa non hanno mutato lo scenario di una virgola, con Lunetta a scardinare le retrovie avversarie e realizzare di giustezza la rete del definitivo 2-0 al minuto 76.

A fine gara mister Toscano si è detto compiaciuto della prestazione, ritenendosi altresì soddisfatto dell’inserimento dei nuovi acquisti. Ieri c’è stato uno scampolo di partita anche per Di Noia, ultimo arrivato in ordine cronologico e chiamato a rimpinguare la mediana. Servirà l’apporto di tutti per continuare il percorso in vetta che sabato prossimo farà tappa a Potenza per la disputa dell’incontro con il Sorrento mettendo nel radar l’obiettivo dei tre punti.

