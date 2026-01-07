mercoledì, 7 Gennaio 2026
QUI CATANIA: la nuova rincorsa alla vetta parte dal “Massimino”

Livio Giannotta
Catania-Cavese. Primo appuntamento casalingo del 2026 per i rossazzurri che tornano al “Massimino”, la roccaforte etnea che ha permesso finora al Catania di raccogliere 28 punti sui 30 disponibili in casa. Stesso bottino interno del Benevento con due differenze sostanziali: i sanniti sono andati a segno 27 volte tra le mura amiche subendo 5 gol, il Catania è entrato nel tabellino dei marcatori in 22 occasioni al “Massimino” tenendo inviolata la propria porta. Due modi diversi d’intendere il calcio, filosofie distinte tra chi si fa preferire per capacità di espressione offensiva e chi pone l’accento sulla solidità difensiva come base per produrre risultati.

I risultati, ad oggi, danno ragione al Benevento che nella graduatoria generale ha conquistato la vetta solitaria della classifica del girone C portandosi a +2 dagli etnei dopo 20 giornate. Il Catania, però, non molla la presa. La rincorsa immediata alla vetta riparte dai 18mila che affollano mediamente gli spalti del “Massimino”, dove la squadra di Toscano spesso e volentieri riesce ad esaltarsi. In attesa di tempi migliori in trasferta, ritrovare la spinta e l’amore incondizionato del popolo rossazzurro rappresenta una marcia in più contro la Cavese. A Lunetta e compagni il compito di ritrovare subito il feeling con la vittoria, provando ad approfittare di un eventuale passo falso del Benevento a Caserta.

Livio Giannotta
