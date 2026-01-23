QUI CATANIA: mercato in entrata ancora aperto?

Come riepilogato nell’articolo di approfondimento sulla lista dei calciatori professionisti a disposizione del Catania, questa risulterà al completo con l’ingaggio di Giovanni Di Noia. Teoricamente, dunque, il mercato in entrata rossazzurro sarebbe da considerarsi concluso. Utilizziamo, però, il condizionale. Proseguono, infatti, le indiscrezioni legate ad un possibile ingaggio del mediano della Cavese Theophilus Awua e/o del trequartista in forza al Pescara Lorenzo Meazzi. Inevitabilmente si dovrebbe procedere almeno con un’altra cessione per accogliere uno dei due, oppure un doppio movimento in uscita prelevando entrambi.

L’ingaggio di Di Noia, centrocampista che all’occorrenza può anche essere impiegato sulle corsie laterali, potrebbe ad esempio favorire l’eventuale partenza di Alessandro Raimo, giocatore che ha trovato pochissimo spazio finora. Nei mesi scorsi ha prolungato il suo contratto col Catania fino al 30 giugno 2027, chissà che non si facciano valutazioni in seno alla dirigenza per consentirgli di acquisire minutaggio altrove cedendolo in prestito. Possibile, infine, che il Catania guardi ad altre operazioni in prospettiva futura per potenziare anche il settore giovanile.

