mercoledì, 21 Gennaio 2026
QUI CATANIA: non solo Di Gennaro, anche Pieraccini si è operato. Interventi perfettamente riusciti

foto Catania FC

NOTA STAMPA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club rende noto che nella giornata odierna due calciatori si sono sottoposti a interventi chirurgici, perfettamente riusciti:
– Matteo Di Gennaro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal Professor Mariani presso Villa Stuart, a Roma;
– Simone Pieraccini, per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra a seguito di trauma riportato durante la gara Monopoli-Catania. L’operazione è stata effettuata a Catania dal Professor Gianfranco Longo, componente dello staff sanitario rossazzurro, con la supervisione del capo struttura, Professor Giovanni Ciampi.
Ai due rossazzurri, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico.

