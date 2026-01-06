martedì, 6 Gennaio 2026
QUI CATANIA: previsti alcuni cambi nell’undici di partenza rispetto a Foggia

foto Catania FC

Domenica il Catania farà ritorno al “Massimino” per affrontare la Cavese. Sarà l’occasione per riscattare la mancata vittoria di Foggia, ripartendo la caccia al primo posto conquistato attualmente dal Benevento. E’ previsto qualche cambio nell’undici di partenza rispetto al match pareggiato in Puglia. Il primo (obbligato) riguarda la sostituzione dello squalificato Celli. Se, come sembra, è recuperabile agirà al suo posto Allegretto. Altrimenti spazio a Pieraccini sul centro-sinistra con Martic o Raimo braccetto destro, oppure Quaini arretrato in difesa. Per il resto, a meno di sorprese, non dovrebbe cambiare nulla a centrocampo (Corbari alternativa in mediana) mentre si registra il rientro dalla squalifica di Lunetta. Là davanti giocheranno con ogni probabilità proprio il jolly rossazzurro e Jimenez a supporto di Forte, ma scalpita anche Rolfini. Caturano dovrebbe tornare pienamente disponibile dopo l’attacco influenzale che lo ha costretto a dare forfait contro il Foggia.

