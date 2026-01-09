QUI CATANIA: sbagliare il meno possibile, punti pesanti nelle prossime gare

Inutile perdere tempo rimuginando su quello che poteva essere e non è stato. A Foggia il Catania non è riuscito ad incamerare tre punti alla portata, facendo registrare un nuovo mezzo passo falso in trasferta. Ne ha approfittato il Benevento, andando a concretizzare l’operazione sorpasso in vetta. Il Catania è sceso al secondo posto in classifica, ma il girone di ritorno è appena iniziato ed il campo dà subito l’opportunità di risollevarsi.

Domenica al “Massimino” arriva la Cavese, partita da vincere senza se e senza ma, indipendentemente dall’esito degli incontri delle altre rivali in corsa promozione. Seguiranno altre gare di fondamentale importanza nel percorso rossazzurro. Il Monopoli in Puglia (con i tifosi catanesi al seguito dopo un lungo divieto di trasferta), il Cosenza al “Massimino”, il Sorrento in trasferta archivieranno un mese di gennaio che dovrà portare più punti possibili. Febbraio verrà inaugurato dal doppio turno casalingo con Trapani e Audace Cerignola, da sfruttare nel migliore dei modi, prima dell’insidioso derby siciliano a Siracusa e del confronto interno con il Giugliano.

In questi primi due mesi del girone di ritorno, il Catania ha l’occasione d’inanellare una brillante serie di risultati per poi presentarsi agli attesissimi scontri diretti di Salerno e Benevento a marzo (turno infrasettimanale al “Vigorito”), periodo cruciale per stabilire davvero dove potrà arrivare la squadra di Mimmo Toscano in questo campionato. Casertana (in casa), Altamura (trasferta), Casarano (tra le mura amiche) e Latina (sul campo dei pontini) concluderanno un mese di marzo intensissimo. In seguito, rush finale ad aprile sfidando Picerno (in casa), Crotone (allo “Scida”), Potenza (al “Massimino”) e Atalanta U23 (a Caravaggio). Servirà una buona lucidità mentale condita da un mix di energia, personalità e carattere per tagliare il traguardo in vetta.