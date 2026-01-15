QUI CATANIA: situazione contrattuale squadra, proseguono i rinnovi

Nei mesi scorsi il Catania ha dato seguito al rinnovo di Cicerelli, estendendo il vincolo contrattuale con Dini, Raimo e Ierardi. Tutti giocatori che sarebbero andati a scadenza quest’anno e, adesso, legati alla società rossazzurra fino al 30 giugno 2027. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo in tal senso anche con il jolly Quaini (2027) e si attende l’ufficializzazione dell’intesa con Jimenez per il prolungamento fino al 2028. Emerge un quadro che vede, in questo momento, a scadenza il vice portiere Bethers, l’ex Ternana Celli, capitan Di Tacchio, l’ex Picerno Allegretto (qualcuno tra loro potrebbe rinnovare) ed il fuori lista De Rose.

Scade a giugno 2026 anche il contratto di Martic (ma il calciatore potrebbe lasciare Catania nei prossimi giorni). Al termine della stagione scadranno i prestiti di Pieraccini (Cesena) e D’Ausilio (Avellino), entrambi con diritto di riscatto in favore dei rossazzurri, mentre Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli ma non rinnoverà il contratto con i marchigiani e, pertanto, a fine campionato sarà libero da vincoli. Miceli, infine, firmerà un biennale col Catania.

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Centrocampisti

Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]

Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Attaccanti

Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Giovanni Bruzzaniti – [contratto fino al 30 giugno 2029]

Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]

Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]

