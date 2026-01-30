QUI CATANIA: tanti “capitani” in squadra, rafforzando la leadership del gruppo

La fascia al braccio è soprattutto un simbolo profondo che definisce ruolo e personalità di chi la indossa. Il capitano di una squadra tende a possedere delle doti che lo rendono un vero e proprio leader, una personalità cioè capace di divenire un punto di riferimento per i propri compagni, in tutto e per tutto. Sinonimo di buon esempio, di serietà ma anche di credibilità, dentro e fuori dal campo, affidabilità, senso di responsabilità e capacità di rappresentare con saggezza i valori sani del calcio.

In questa stagione la fascia di capitano è andata spesso a Francesco Di Tacchio. Non sorprende che in diverse occasioni l’abbiamo vista anche legata al braccio del difensore Matteo Di Gennaro oppure, domenica scorsa, ad Alessandro Quaini ( tra i giocatori in organico con il maggior numero di presenze in rossazzurro, ndr) che ha disputato forse una delle migliori partite da quando milita tra le fila del Catania. Come vice capitano di Quaini è stato scelto Tiago Casasola, ma si potrebbero indicare tanti altri potenziali capitani all’interno della rosa.

Tutto questo non sorprende, in quanto abbondano i giocatori con spiccate doti di leadership e carisma che si ergono a “simboli” della squadra per valori tecnici e morali, entrando in piena sintonia con l’allenatore. Figure emblematiche nella capacità di trasmettere ai compagni autorevolezza, empatia, rispetto e attaccamento alla maglia. Tratti ben marcati con l’obiettivo di trascinare anche i nuovi arrivati, accolti da un gruppo che sin dal ritiro estivo di Norcia ha posto le basi per la costituzione di una grande famiglia.

