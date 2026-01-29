QUI CATANIA: Toscano mescolerà ancora le carte?

Nel precedente turno di campionato era attesa qualche novità nell’undici di partenza rossazzurro contro il Cosenza. Mister Toscano ha deciso d’inserire in mediana Corbari al posto dell’infortunato Di Tacchio, optando per l’esordio dal 1′ di Miceli al centro della difesa con Allegretto impiegato nel ruolo di braccetto destro, D’Ausilio in coppia con Jimenez sulla trequarti a sostegno di Rolfini, quest’ultimo per la prima volta titolare in questo campionato. Diverse novità, insomma.

La squadra ha risposto sul campo offrendo una delle migliori prestazioni stagionali. Adesso che si avvicina il confronto di Potenza con il Sorrento, Toscano non potrà certamente disporre dello squalificato Casasola. Per il resto vedremo se confermerà la stessa formazione schierata inizialmente domenica o se, invece, mescolerà ancora una volta le carte. Non mancano le opzioni di rilievo, i rossazzurri possono contare su tanti potenziali titolari. Da Cargnelutti a Ierardi passando per Pieraccini, Ponsi, Raimo e Di Noia, Lunetta, Bruzzaniti, Caturano e Forte. Tanta qualità ed esperienza a disposizione del tecnico calabrese che può sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi uomini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***