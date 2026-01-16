QUI CATANIA: Toscano preannuncia che Ierardi e Lunetta figureranno tra i convocati per Monopoli

Nella lista delle convocazioni, in casa Catania, per la trasferta di Monopoli ci saranno anche Mario Ierardi e Gabriel Lunetta. Lo ha preannunciato l’allenatore Domenico Toscano in sala stampa. Il difensore è tornato a lavorare regolarmente in settimana con la squadra dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per ernia discale, mentre il jolly rossazzurro lo ha fatto soltanto oggi, venerdì 16 gennaio, avendo svolto in questi giorni lavoro differenziato a causa di problemi alla spalla. Come sottolineato da Toscano, Lunetta ha evitato di sollecitare la spalla sui contrasti, nelle prossime 48 ore lo staff verificherà ulteriormente le sue condizioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***