QUI CATANIA: tutti gli infortuni dall’inizio della stagione ad oggi

Nelle ultime ore si è appreso che anche Simone Pieraccini ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico. Il difensore, che avrebbe comunque saltato Catania-Cosenza per squalifica, si è operato per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra a seguito di un trauma riportato durante la gara di Monopoli. E’ il secondo stop stagionale per lui, dopo avere saltato in precedenza le gare con Latina, AZ Picerno e Crotone a novembre per via di una lesione distrattiva del flessore della coscia.

Quello di Pieraccini è solo uno dei tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti il Catania nella stagione regolare. Prima di lui, il vice capitano Matteo Di Gennaro – rimasto stoicamente in campo contro la Cavese nonostante la gravità dell’infortunio – ha riportato la rottura del legamento crociato. Il centrocampista Salvatore Aloi, invece, in questo campionato ha giocato solo 5 partite risultando indisponibile tra la quinta e l’ottava giornata (lesione muscolare). Successivamente, ad inizio novembre, si è reso necessario l’intervento chirurgico causa rottura del legamento crociato.

Circa tre mesi di stop forzato anche per il difensore/centrocampista Manuel Martic, per lui solo un paio di apparizioni in maglia rossazzurra prima di riportare a Cosenza una lesione tendinea del muscolo adduttore della gamba sinistra. Infermeria spesso piena in casa Catania, come dimostra inoltre il trauma distorsivo al ginocchio destro per il laterale Alessandro Raimo, che comunque ha evitato l’intervento chirurgico rimanendo fermo ai box dalla seconda metà di ottobre alla fine di novembre.

Poco fortunato il giovane scuola Sampdoria Ardijan Chilafi, centrocampista classe 2004 che proprio quando stava per ottenere la prima convocazione stagionale si è dovuto operare per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Insomma, tanti infortuni non di poco conto. Ciliegina sulla torta (si fa per dire), l’intervento “killer” ai danni di Emmanuele Cicerelli in Catania-Latina. L’ex Ternana confida di recuperare tra marzo e aprile dopo l’operazione di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra effettuata ne mesi scorsi.

Il “gigante” della difesa, Mario Ierardi, fermo da novembre è tornato in panchina domenica scorsa dopo avere recuperato da una fastidiosissima ernia discale. L’attaccante Salvatore Caturano, entrato nel tabellino dei marcatori per due settimane di fila, si è messo alle spalle una contrattura accusata per qualche settimana ed una sindrome influenzale che lo aveva debilitato parecchio. Per il resto Alex Rolfini ha saltato buona parte del ritiro pre campionato e l’inizio della stagione per via di un infortunio muscolare, accomodandosi in panchina l’11 ottobre a Giugliano ed esordendo la settimana dopo nel vittorioso match con la Salernitana. Capitan Francesco Di Tacchio ha dovuto saltare le prime tre giornate di campionato per una contusione al ginocchio.

Per il resto, nel corso della stagione, infortuni fortunatamente di lieve entità per i vari di Daniele Donnarumma, Alessandro Celli, Andrea Allegretto, Michele D’Ausilio, Gabriel Lunetta e Francesco Forte. Emerge, comunque, un quadro che ha sicuramente penalizzato il Catania, nonostante tutto in testa alla classifica dopo 22 giornate di campionato riuscendo a sopperire alle defezioni spesso riscontrate con la forza di un gruppo che si è unito e compattato ancora di più nelle difficoltà.

