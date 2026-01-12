QUI CATANIA: voglia di vincere e linfa dalla panchina, la macchina si è rimessa in moto

Voglia di vincere e linfa dalla panchina. Questi sono stati gli strumenti con cui il Catania è riuscito a superare l’ostacolo Cavese festeggiando la prima vittoria dell’anno nuovo davanti al pubblico amico e operando il nuovo aggancio in vetta complice il pareggio per 0-0 del Benevento a Caserta che ha bloccato la fuga in avanti dei sanniti. Il divario in classifica si è azzerato nuovamente tra due delle principali contendenti per il salto di categoria del Girone C di Serie C che stanno dando vita ad un’avvincente e palpitante lotta promozione.

Ieri pomeriggio sul prato verde del “Massimino”, quando lo spettro dello 0-0 stava concretamente per materializzarsi, ecco sbucare la testa di Di Gennaro volta a spezzare l’equilibrio e indirizzare il match verso la conquista dei tre punti. Il regista delle brillanti operazioni difensive è riuscito con un perfetto stacco aereo a sbrogliare un’altra matassa dopo quella con il Team Altamura risalente a novembre, allorquando anche in quella occasione la squadra stava faticando ad ingranare e avere ragione dell’avversario di turno. Ancora più liberatorio è stato il momento del 2-0 finalizzato in acrobazia da Sasà Caturano, finora rimasto a bocca asciutta in rossazzurro e tornato a riassaporare il gusto del gol dopo quasi cinque mesi quando ancora trascinava con successo la linea d’attacco del Potenza.

Sulle due marcature etnee c’è la firma di un grande pittore. Applausi di speranza e incoraggiamento hanno accompagnato l’ingresso in campo di Giovanni Bruzzaniti, pezzo pregiato della campagna di rafforzamento invernale e giunto alle pendici dell’Etna a miracol mostrare. Due assist decisivi (uno di destro e l’altro di sinistro) e prima ancora la gioia del gol smorzata dall’attento Boffelli che ha alzato in corner una parabola morbida e quasi beffarda. Quanto basta per prendere in mano le redini della squadra nel momento di difficoltà e portarla al successo. Tre punti fondamentali per continuare a correre affrontando con autostima e spirito di coesione le prossime sfide che il calendario mette di fronte a cominciare dalla gara di Monopoli, dove si attende il tanto sospirato salto di qualità lontano dalle mura amiche.

