QUI COSENZA: Buscè ne convoca 21, numerose assenze a Catania

Cosenza che fa i conti con numerose defezioni in vista della trasferta di Catania. L’allenatore Antonio Buscè non ha inserito nell’elenco dei convocati per il match di domenica pomeriggio i vari Kourfalidis, Arioli, Novello, Begheldo, Cimino, Mazzocchi, Florenzi e Ferrara oltre allo squalificato Ciotti. Torna tra i disponibili Kouan, che ha scontato il turno di stop inflitto dalla giustizia sportiva. In totale sono 21 i calciatori rossoblu a disposizione per la gara del “Massimino”, tra cui il giovane della Primavera Valente e l’ex Catania Emmausso. Eccoli, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 12 Giovanni LE ROSE, 1 Thomas POMPEI, 22 Thomas VETTOREL

DIFENSORI – 17 Alessandro CAPORALE, 26 Paolo DAMETTO, 11 Tommaso D’ORAZIO, 32 Antonio ROCCO, 44 Alessandro VALENTE

CENTROCAMPISTI – 27 Racine BA, 7 Kevin CANNAVÒ, 5 Edoardo CONTIERO, 19 Nicolò CONTILIANO, 10 Luca GARRITANO, 28 Christian KOUAN, 77 Christian LANGELLA, 71 Adolfo MAZZULLA, 21 Diego RAGONE, 16 Manuel RICCIARDI

ATTACCANTI – 23 Sofiane ACHOUR, 9 Giacomo BERETTA, 99 Michele EMMAUSSO

